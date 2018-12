DTC’07 doet eindelijk mee om de prijzen

Voor DTC'07 is doorgaans geen hoofdrol weggelegd in de competitie. De fusieclub uit Lattrop en Tilligte moet vaak tevreden zijn met een rol als middenmoter in de vijfde klasse. Maar dit seizoen is er hoogstwaarschijnlijk veel meer mogelijk. Na tien speeldagen is DTC nog steeds ongeslagen. De ploeg van de 24-jarige aanvoerder Pim Scholte Lubberink staat met Berghuizen bovenaan. Alleen het doelsaldo van de concurrent uit Oldenzaal is iets beter. Met een beetje fortuin gaat DTC zelfs als kampioen de winterstop in. Er staat voor de jaarwisseling nog één duel op de rol. AVC Heracles komt zondag op bezoek (14.00 uur).

Sterk

Quote Of we kampioen kunnen worden? Ja, dat kunnen we. Maar het is niet erg als het niet lukt Pim Scholte Lubberink Scholte Lubberink wist dat er meer mogelijk moest zijn dan afgelopen jaar. Maar de sterke eerste competitiehelft heeft hem wel verrast. "We wilden dit seizoen in de top vijf meedraaien en zolang mogelijk meedoen om een periodetitel", zegt Scholte Lubberink over de verwachting voor de competitiestart. Bijna halverwege het seizoen lijkt er veel meer haalbaar. "Dit is het beste seizoen voor ons sinds jaren. Of we kampioen kunnen worden? Ja, dat kunnen we. Maar dan moeten we niet te veel spelers missen door blessures. Maar het is niet erg als het niet lukt.

Beroerde start

De centrale verdediger constateert dat zijn ploeg progressie boekt. Een jaar geleden presteerde DTC aanmerkelijk slechter. De start was afgelopen seizoen beroerd. "Veel spelers waren geblesseerd. We moesten vaak een beroep doen op jeugdspelers, die een dag eerder al een hele wedstrijd hadden gespeeld. De selectie was krap. We zijn onderin de middenmoot geëindigd."

Meer keuze

Dit seizoen is de spelersgroep groter. Oefenmeester Richard Telgenhof Oude Koehorst heeft meer te kiezen. Meerder jeugdspelers zijn overgeheveld naar de hoofdmacht. "De groep bestaat nu uit twintig spelers", zegt Scholte Lubberink.

Titelrace

Opvallend is het geringe aantal tegendoelpunten. In tien wedstrijden hoefde de keeper slechts zes keer de bal uit het net te halen. De verdediger hoopt dat zijn ploeg het huidige niveau vast kan houden. Met een complete selectie moet het mogelijk zijn om in de titelrace een woordje mee te spreken. "Na de eerste weken na de winterstop weten we meer. We beginnen het nieuwe jaar tegen De Lutte, dat ook bovenin meedraait. Een paar weken later spelen we tegen Berghuizen. Dat is de tweede wedstrijd tegen de koploper. In het eerste duel werd het 0-0, maar kregen wij een grote kans op de zege."

Geen promotie