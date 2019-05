DTC’07 nog altijd in de race voor de titel: 'Mooi om echt ergens voor te spelen'

DTC'07 is dit seizoen bijna niet te kloppen. De fusieclub verloor pas twee wedstrijden in de vijfde klasse A en staat op de tweede plaats. Nog steeds is DTC titelkandidaat. Maar koploper La Première heeft een veel beter doelsaldo. DTC heeft hulp van De Lutte of 't Centrum nodig. Die ploegen spelen nog tegen de lijstaanvoerder. De Lutte of 't Centrum, die ook bovenin meedraaien, moet de koploper punten afhandig maken. Dan kan de laatste speeldag een apotheose worden. DTC speelt in de laatste competitieronde namelijk uit tegen La Première. "Kampioen worden zou heel mooi zijn. Maar de kans is groter dat we in de nacompetitie komen", vertelt Nijhuis. Hij speelt zo'n tien jaar in het eerste elftal van DTC.