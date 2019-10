DTC’07 - SVV’91 gestaakt na grimmige eerste helft

,,Bij het nemen van een hoekschop lag er ineens een speler van DTC op de grond. De grensrechter van DTC stond met zijn vlag in de lucht en op aangeven van hem kreeg Yilmaz een rode kaart. Hij zou geslagen hebben. De eerste klap werd echter uitgedeeld door die speler van DTC. In een schrikreactie daarop raakte Yilmaz die speler op de borst. Die speler greep naar zijn gezicht en stortte ter aarde’', sprak SVV-leider Pascal Visscher. ,,De scheidsrechter had vooraf aangegeven niet op advies van de grensrechters af te gaan als hij iets niet zou zien. Dat deed hij nu toch, want hij had zelf niets waargenomen. Daarvoor hadden wij al twee spelers moeten wisselen na zware overtredingen van hun nummer vijf, die daarvoor geen rood kreeg. Yilmaz is onze spits en daar hadden ze het heel lastig mee. Misschien had het daar mee te maken.’'

Grimmige sfeer

Na de rode kaart werd de sfeer snel heel grimmig. ,,Ik heb onze spelers naar de kleedkamer gestuurd. Er kwamen wat supporters van DTC het veld op en ze begonnen ons te provoceren. Er is geen geweld meer gebruikt, maar wij werden voor van alles uitgemaakt. ‘’

Scheidsrechter beschermen

Volgens aanvoerder Pim Scholte Lubberink moest DTC de scheidsrechter beschermen na de rode kaart. ,,Yilmaz wilde de scheidsrechter aanvallen. De scheidsrechter had in zijn ooghoek de klap van hem gezien en kreeg dit bevestigd bij de grensrechter. Daarna duurde het lang tot hij rood trok, want SVV dreigde ermee de wedstrijd dan compleet te laten ontsporen. Wij zijn als team voor de scheidsrechter gaan staan en hebben hem beschermd en naar de kleedkamer begeleid’', aldus Scholte Lubberink. ,,Daarna wilde Yilmaz onze grensrechter aanvallen en daar zijn anderen uit het team voor gaan staan. Uiteindelijk is Yilmaz door medespelers naar de kleedkamer begeleid.’' Daarmee was de rust nog niet terug. ,,Een andere speler van SVV heeft iemand een kopstoot gegeven, een ander geslagen en een derde bij de keel gegrepen. Daarnaast probeerde SVV voor de wedstrijd een geschorste speler onder een andere naam te laten meespelen, maar daar hebben wij de scheidsrechter toen op gewezen.’'

,,Wij hebben als club nooit problemen en vinden het heel jammer dat onze club zo in de media komt. We staan als club sterk richting de KNVB, want enkele supporters waren alert en hebben alles na de rode kaart gefilmd.’'

Aanpakken

DTC-voorzitter Robbin Groeneveld gaf aan dat er maandagavond eerst een bestuursvergadering op de planning staat, voordat de club met een reactie komt. ,,Dan kijken we hoe we dit verder gaan aanpakken. We willen nu geen verwijten maken naar SVV of de scheidsrechter. Er is vorig jaar veel geschreven over dit soort incidenten. Het is nu de eerste keer dat dit bij ons gebeurt. Heel jammer. Voetbal moet leuk blijven en het plezier is ons ontnomen vanmiddag’', aldus Groeneveld.