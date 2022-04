DTC’07 na winst in topper de nieuwe koploper: ‘Maar het is absoluut nog niet beslist’

DTC begon erg goed aan de wedstrijd en oogde scherper dan de bezoekers. DTC kwam al snel op voorsprong via aanjager David Westerhof, die na een mooie breedtepass doel trof. Daarna miste Sam Tebbe nog een grote kans. Hij kon van dichtbij afdrukken, maar de doelman van Manderveen had een geweldige redding in huis. Halverwege de eerste helft kwam Manderveen beter in de wedstrijd te zitten. ,,Wij kregen toen een aantal behoorlijke kansen, waarvan we er in ieder geval één hadden moeten maken”, aldus speler Mark Haarhuis van Manderveen.