Dubbele competitie voor Daarle: 'Nummer twee ook kampioen'

„Genieten", zegt trainer Julian op den Dries. Maar hij is ook reëel. "PH wordt kampioen. We hebben in de beker al tegen ze gespeeld en kansloos met 8-1 verloren." Uitgerekend in een jaar waarin Daarle bovenin meedraait zitten ze bij een ploeg in de competitie die veel te sterk is. Frustrerend? ,,Natuurlijk baal je een beetje", aldus Op den Dries.

,,Eigenlijk is de nummer twee van dit seizoen ook kampioen. We spelen pas in december tegen PH, tot die tijd zouden we in theorie de koppositie kunnen vasthouden. Met de andere clubs is er al een soort van competitie: welke ploeg verliest het minst dik van PH? Of weet zelfs punten te pakken?"