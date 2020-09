Duidelijke afspraken dit seizoen bij Barbaros

Toen bij Barbaros de gesprekken over ‘de zaterdag’ op gang kwamen, stond één ding bovenaan op papier. „Het zondagteam (spelend in de tweede klasse, red.) blijft het vlaggenschip van de vereniging, daar hebben we vooraf heel goede afspraken over gemaakt, zodat er daar geen onduidelijkheid over kan bestaan”, vertelt Cuneyt Avsar.