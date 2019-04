Een gapend gat in de voorhoede bij FC Aramea

Zijn naam was voor de winterstop bijna een zekerheidje op het scoreformulier van FC Aramea: Rico Wijnstekers. De spits prikte er in de eerste competitiehelft in de vierde klasse B elf in. Des te knapper als je bedenkt dat zijn ploeg voor de rest niet altijd even soepel draaide. In het eerste duel na de winterstop ging het echter mis. De wedstrijd tegen Rietmolen was amper vijf minuten onderweg toen Wijnstekers een ernstige knieblessure opliep. De spits van Aramea traint inmiddels weer wat voor zichzelf, maar het herstel duurt lang. Wijnstekers liet een gapend gat achter in de voorhoede en daar heeft Aramea nog altijd last van, bleek gisteren ook tegen TVO. De Enschedeërs verloren in eigen huis met 2-1.