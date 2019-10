Een goed begin blijkt toch mogelijk voor Buurse

BUURSE - Buurse en de competitiestart: dat was de laatste jaren een slechte combinatie. Dit seizoen is er wel reden om vrolijk te zijn. De vierdeklasser haalde zes punten uit drie duels.

Zes punten uit drie duels is tot dusver de prima balans van Buurse. Voor rechtsbuiten Mick Koenderink (20) was het voor het eerst dat hij met de club eens niet drie keer op rij onderuit ging aan het begin van de competitie. Vorig seizoen werd er zelfs pas in november voor het eerst gewonnen. Nu is alles anders. Buurse won afgelopen weekeinde met liefst 7-0 van Rietmolen. "Zondag waren we echt heel goed", zegt Koenderink. "Druk zetten was onze opdracht en dat voerden we goed uit. Alles viel op zijn plaats."

Koenderink zelf maakte drie van de zeven treffers. De andere vier doelpunten kwamen op naam van Jeffrey Bomkamp. "Alles ging er in. Hoewel... We hadden misschien nóg vaker kunnen scoren. Maar goed, we zijn wel eens slechter begonnen."

Koenderink begon deze zomer aan zijn derde seizoen in het eerste van Buurse. Als klein jochie speelde hij al eens bij de E'tjes, maar in de D-jeugd stapte hij over naar De Tubanters. "Daar kende ik klasgenoten en heb ik tot de A-jeugd gespeeld. Als tweedejaars A-speler besloot ik terug te keren. Naar De Tubanters ga ik niet meer toe, want die club speelt hetzelfde niveau als Buurse. En hier ken ik iedereen, dit is toch wel mijn club."

Jojo

Koenderink eindigde in zijn eerste seizoen met Buurse als zevende in de vierde klasse B. Het jojo-effect, elk jaar weer van de vierde naar de vijfde klasse en andersom, bleek verdwenen op het sportpark 't Doornbos. Vorig seizoen eindigde Buurse zelfs in de top 5. "We gaan dit seizoen voor een plek bij de beste zes", zegt Koenderink. "We zijn op de goede weg, ook al hebben we pas drie wedstrijden gehad. Tegen UDI (2-1 winst, red.) zetten we ook vol druk en je merkt dat zo'n ploeg daar niet tegen kan. UDI is zeker niet de minste ploeg in de competitie, dus dat was een goede prestatie. Bij Reünie (4-2 verlies, red.) kwamen we al snel met 3-0 achter, maar zijn we de tweede helft blijven strijden en hadden we nog kansen op de 3-3. Met Markelo wacht er komende zondag opnieuw een goede tegenstander."

Nieuwe trainer

Voor de groep staat dit seizoen in Buurse de nieuwe trainer Niels Oude Tijdhof, na drie jaar Martijn Misana. "Martijn heeft al meer voetbal in de ploeg gekregen", aldus Koenderink. "Niels gaat daar mee verder. Hij had veel zware oefenwedstrijden ingepland. Dat heeft ons goed gedaan. Tegen hoger spelende clubs als LSV, Vogido en het tweede van Winterswijk, dat reservehoofdklasse speelt. Daar hebben we veel van geleerd."