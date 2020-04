Een jaar terug in de tijd: veel goals bij de laatste derby GFC - Hector

Normaal gesproken is dit de tijd van de ontknopingen in het amateurvoetbal, maar door het coronavirus zit het seizoen er al een tijdje op. Dus gaan we zo nu en dan een jaar terug in de tijd. Deze keer naar de laatste Goorse derby tussen GFC en Hector. GFC speelt sinds dit seizoen met het eerste team op zaterdag.

April 2020

Vierde klasse zondagvoetbal

GFC - Hector 4-1





Ontelbare keren stonden GFC en Hector tegenover elkaar. De twee clubs uit Goor zaten vaak in dezelfde klasse. De aanvoerders Daniël Kolbe van Hector en Edo Schnieder van GFC moeten een ruwe schatting maken als hen gevraagd wordt hoe vaak ze deze derby hebben gespeeld. Het zijn er immers zoveel geweest.

Maar na zondagmiddag is het, in elk geval voorlopig, in competitieverband afgelopen met de plaatselijke clash. GFC verhuist naar de zaterdagcompetitie. Bij Hector daarentegen voelen ze zich prima thuis in het zondagvoetbal. Die club ziet geen reden het over een andere boeg te gooien.

Favoriet

Op een zaterdagderby tussen GFC en Hector hoeven ze in Goor vooralsnog niet te rekenen. ,,Nee, bij ons leeft het zaterdagvoetbal niet", zegt Kolbe na de laatste competitie-ontmoeting met GFC. Zijn ploeg heeft met 4-1 verloren. De doelman had er zich wat meer van voorgesteld.

GFC was favoriet, dat was niet zo verrassend. GFC strijdt met Diepenveen om de titel. Hector hoeft daar niet aan te denken. De ploeg van Kolbe heeft nog wat punten nodig om handhaving in de vierde klasse veilig te stellen.

"Met nog drie punten zijn we er. Die moeten we in de komende weken maar pakken", zegt Kolbe. De 36-jarige doelverdediger staat al jarenlang bij Hector onder de lat. "We zaten bijna altijd in dezelfde klasse met GFC. Hoe vaak ik deze derby heb gespeeld? Ik denk wel tussen de 20 en 25 keer", schat Kolbe.

Hij vindt het jammer dat GFC-Hector van de wedstrijdkalender verdwijnt. "Maar het zaterdagvoetbal wordt steeds populairder. Ik ben wel benieuwd hoe GFC dat met de jeugd gaat doen. Die speelt ook op zaterdag. Jeugdspelers kunnen dus niet met het eerste mee. Ik weet niet of dat wel zo ideaal is."

Kolbe had gehoopt dat zijn ploeg tegen GFC meer weerstand kon bieden. De formatie van trainer Mark Dijkstra kwam al vroeg op achterstand door een onfortuinlijke tegentreffer. Verdediger Christiaan Jimenez veranderde een voorzet van richting, waardoor de bal achter Kolbe in het doel verdween.

Dicteren

GFC dicteerde in de eerste helft. De ploeg van trainer Romano Lammertink vergrootte de voorsprong nog voor de rust tot 3-0. In de tweede helft was er meer evenwicht, maar spannend werd het niet meer. "GFC was een maatje te groot voor ons", concludeerde Kolbe.

Middenvelder Schnieder kan zich met GFC verheugen op spannende weken. "We willen heel graag kampioen worden in het laatste jaar op zondag. Eerder dit seizoen stonden we nog op de tiende plek, doordat we veel wedstrijden achterliepen. Nu hebben we nog twee inhaalwedstrijden tegoed", zegt Schnieder.

De aanvoerder speelt ook volgend seizoen in de hoofdmacht van GFC. "Ik voetbal het liefst op zondag. Dat heb ik altijd gedaan. Zo'n tien jaar hier bij GFC en daarvoor bij Twenthe. Maar ik ga wel mee naar de zaterdag. Ik word 33, maar ga zeker één jaar door op zaterdag", zegt Schnieder.

De middenvelder denkt dat GFC weleens garen zou kunnen spinnen bij de switch naar de zaterdagcompetitie. "We zijn straks de enige club op zaterdag in Goor", weet Schnieder. De aanvoerder neemt het op de koop toe dat zijn ploeg in laagste klasse moet beginnen. Dat geldt voor alle clubs die van zondag naar zaterdag verhuizen. "Dat is pech, maar de vierde klasse is ook prima", vindt hij.