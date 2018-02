Een 'lange reis' moet Rietmolen de titel opleveren

vijfde klasse bRIETMOLEN - Rietmolen is de meest stabiele ploeg van de vijfde klasse B. Het team van Kevin Vos is hard op weg naar promotie. Er zijn nog veertien duels te gaan, maar de ploeg lijkt nu al niet meer te stoppen.

Quote Ik houd me niet zo bezig met de stand. Wij moeten gewoon zo doorgaan. De klus is nog lang niet klaar Rietmolen-trainer Kevin Vos Een lange reis. Zo noemt Rietmolen-trainer Kevin Vos de weg die zijn ploeg nog moet afleggen de komende maanden. Een weg die naar de titel in de vijfde klasse B moet leiden. Na de zege op Haarlo van afgelopen weekeinde vertelt de trainer dat hij trots is op zijn ploeg. De plichtmatige zege zet Rietmolen op zes punten afstand van nummer twee Meddo. Op zeven punten zelfs van buurman Neede. Rietmolen presteert stabiel en laat weinig liggen.

Lange reis

Wie of wat staat een titel en een ticket naar de vierde klasse nog in de weg? "Het ziet er inderdaad goed uit, maar we zijn bezig met een lange reis en weten dat we er nog lang niet zijn", aldus Vos. "We hebben een goede ploeg. De versterkingen in de zomer hebben het team goed gedaan. We weten alleen ook dat wij niemand mogen onderschatten."

Rietmolen heeft al beslag gelegd op de eerste periode. Dat was aanvankelijk het eerste doel van de dorpsclub. Vandaar dat de staf en de selectie in de winterstop hebben besloten om het doel naar boven bij te stellen. Eind mei wil Rietmolen als nummer 1 de competitie eindigen. "Dat is Rietmolen vele jaren niet gelukt. Voor de promotie van twee seizoenen geleden is Rietmolen vaak tweede geworden. Dat willen we nu niet weer meemaken", zegt Vos.

Volledig scherm Haarlo-aanvoerder Bart Lerink (links) wordt gepasseerd. © Roel Kleinpenning

Middenmoot

Mocht Rietmolen de titel pakken, dan keert het na een seizoen afwezigheid weer terug in de vierde klasse. ,,En daar horen we ook thuis", meent Vos. "In de vierde klasse kunnen wij mee. Zeker in de vierde klasse C. In de Enschedese vierde klasse ligt het niveau nog iets hoger. In bekerwedstrijden hebben wij laten zien dat we niks minder zijn dan veel vierdeklassers. Daar kunnen wij in de middenmoot meedraaien."

De komst van Wesley Meulenkamp (HSC'21) en Karsten ter Braak (jeugd) is belangrijk voor Rietmolen. Dat weet ook Kevin Vos. De pas 18-jarige Ter Braak is ook tegen Haarlo niet te stoppen en passeert keer op keer zijn tegenstander. "Deze groep beseft dat ze jarenlang in de vierde klasse kunnen spelen. Dit is een goede lichting. Wesley en Karsten zijn daarin belangrijk, maar dat geldt ook voor Robbin Dieperink. Vorig seizoen speelde hij nog in het tweede en vandaag is hij met drie doelpunten weer heel belangrijk."