Een middag SDC'12-trainer Bos: 'Verdomme, wat een kans man'

Voorzitters DES en SVVN hekelen vandalisme voor derby

25 november NIJVERDAL - Het moest een feestelijke dag worden bij DES. Rondom de wedstrijd van het jaar, de derby tegen SVVN, is het sportpark ook feestelijk aangekleed. Dat vandalen de nacht ervoor Sportpark Gagelman besmeurden met SVVN-teksten? "Dat mag de pret niet drukken." Aangifte doet DES niet. "Want je weet hoe dat gaat in Nederland", zegt voorzitter Henny Broekman. "Daar gaat veel te veel energie in zitten."