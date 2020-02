Een moeizaam seizoen, maar ‘DES hoort thuis in de derde klasse’

'Ik heb er absoluut vertrouwen in dat wij het gaan redden.'

(Denny Broekman in mei 2019.)

"Als je aan mij vraagt of wij ook dit seizoen in de derde klasse blijven, dan zeg ik volmondig ja. We zijn nu op de helft van de competitie en hebben alle ploegen één keer gehad. Van Oranje Nassau hebben we gewonnen en Hellendoorn houden we uit op 0-0, terwijl we een uur lang met een man minder spelen. Dat zijn de positieve punten. Het zit er in, wij moeten er voor zorgen dat het er vaker uitkomt."