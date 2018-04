Een mooie, maar pittige klus voor Thijs Vaanholt bij Hengelo

INHAALDUELS Opnieuw volop inhaalduels: bekijk hier het schema

10:28 ENSCHEDE - Net als vorige week staan er komende week weer volop inhaalduels gepland in het regionale amateurvoetbal. Welke wedstrijden het zijn en hoe laat ze gespeeld worden, is te zien in onderstaand schema. Dinsdag staat een wedstrijd gepland, donderdag dertien.