Een plek in het linkerrijtje, dat is een reëel doel voor Hulzense Boys

Dat de ploeg bijna gelijkwaardig was aan de nummer twee van de ranglijst, is nog niet zo vanzelfsprekend. Na de degradatie uit de eerste klasse, kende Hulzense Boys een niveautje lager een uitermate slechte start. Na vijf wedstrijden had het elftal nog maar één puntje vergaard, waardoor het zelfs een tijdje hekkensluiter was. Daarna begon het team aan een knappe opmars, waarbij 16 punten werden gepakt in zeven wedstrijden. "Na vorig seizoen stopten er zes ervaren jongens bij ons", legt aanvoerder Tim van der Zande uit. "Dat is moeilijk op te vangen. We moesten daardoor veel nieuwe spelers inpassen. In het begin moesten we wennen aan elkaar. Maar je ziet nu dat we groeien. Dat is mooi."

Volledig scherm © Lenneke Lingmont

Kruisbandblessure

De aanvoerder is zelf vooral blij dat hij überhaupt weer op het veld staat. "Ik stond vorig jaar het hele seizoen aan de kant met een kruisbandblessure", zegt Van der Zande. "Het hele avontuur in de eerste klasse is daardoor aan mij voorbijgegaan. Dat is jammer, maar ik vind het fijn weer terug te zijn en weer lekker mijn wedstrijden te spelen."

Aansluiting subtop

Hulzense Boys staat nu op de achtste plek met 17 punten. De verschillen zijn echter niet groot in de tweede klasse H. Zo staat de ploeg 6 punten achter op nummer drie IJVV en 7 punten voor op nummer dertien Voorwaarts. "Helaas hebben we niet de aansluiting met de subtop gepakt", baalt Van der Zande. "We hadden het onszelf iets makkelijker kunnen maken, want we moeten eerlijk zijn: we zijn nog niet honderd procent veilig. Al zie ik ons niet in de problemen komen. Daarvoor hebben we te veel kwaliteit."

Punten halen