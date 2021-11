Een prijs pakken in het Twentse amateurvoetbal, het kan eindelijk weer

Kick van het scoren: Werkhoven toch weer terug aan het front

RIJSSEN - Givan Werkhoven van Excelsior’31 is een taaie klant in de top van de topscorerslijst. Waar de spelers uit de hogere regionen doorgaans wegvallen als de achterstand in wedstrijden is ingehaald, keert Werkhoven vrolijk terug aan kop. Door zijn doelpunt tegen GOES staat hij nu op acht treffers.

19 oktober