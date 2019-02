Een rentree en een boel frustratie: dubbel gevoel bij Juliana'32

Hij trekt deze zaterdag plots zijn shirt uit om vervolgens zijn ondershirt naar de kant te gooien. Mike Borst, verdediger van Juliana'32, heeft het warm tijdens de wedstrijd tegen ASV'57. De 20-jarige Hengeloër valt na rust in en brengt zijn ploeg terug in de wedstrijd met een fantastisch raak afstandschot (1-2). Met veel strijd hoopt hij zijn ploeg nog een punt te bezorgen. "Ik zag de keeper 2 meter voor het doel staan en dacht: ik probeer het gewoon. Dat we uiteindelijk verliezen is jammer, maar een goal is een goal. Ik ben er heel blij mee."