Een scorende Kip, rood voor Haan en een eierstand in Goor

DERDE HELFTENSCHEDE - Het voetbalweekeinde zit erop, tijd om terug te blikken aan de hand van foto's, video's, leuke social media-berichten en andere opvallende momenten in het amateurvoetbal. Kortom: het is weer tijd voor onze rubriek Derde helft !

Scorende Haan en Kip

Alsof het zo moest zijn, lieten de familienamen Haan en Kip dit weekeinde van zich spreken. Hielke Haan van vierdeklasser Diepenheim kreeg zondag een rode kaart in de uitwedstrijd bij Rood Zwart (5-0 verlies) en Christian Kip van zaterdagteam Quick'20 scoorde in de derde klasse bij DES als invaller de winnende 1-2.

Bij Reünie had de uitslag zondag ook een 'paastintje'. Jorn Geerligs, met als bijnaam 'kippie' zorgde tegen Mariënveld voor de 2-0 in de met 3-0 gewonnen wedstrijd. Waarom hij 'kippie' wordt genoemd? ''Heel simpel, omdat 'ie er altijd als de kippen bij is haha'', zei trainer Arno Knapen.

Eierstand

Om nog maar even bij het thema Pasen te blijven: vierdeklasser GFC bedacht dit weekeinde de 'eierstand'. De ploeg uit Goor speelde zondag thuis tegen Aramea met 0-0 gelijk en postte deze foto. ''Brilstand of eierstand, het is maar hoe u er tegenaan kijkt'', tweette de club.

Eieren voor RKSV

Nog zo'n eierverhaal: derdeklasser RKSV moest dit weekeinde twee keer aan de bak en daarom bedachten vrijwilligers om eieren voor de spelers te koken. Na een 3-0 nederlaag tegen Quick'20 wachtte maandag de thuiswedstrijd tegen Juliana'32. Vooraf waren er eieren voor de spelers. De eieren vielen in de smaak, maar het resultaat was beduidend minder... 0-1 voor Juliana. Hierdoor is de ploeg uit Rijssen nog altijd niet zeker van lijfsbehoud in de derde klasse D.

Chinees eten voor Vogido