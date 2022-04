Een slag is verloren, maar Tom Walterbos en VIOS Beltrum blijven de blik omhoog richten

Ja, er is op de dinsdagavondtraining nog wel even gesproken over de pijnlijke 5-1 nederlaag tegen Delden, waardoor VIOS Beltrum de tweede plek op de ranglijst, maar ook vooral de winst in de tweede periode uit handen gaf. „Altijd goed om het er nog even over te hebben”, zegt Tom Walterbos. „De uitslag lijkt wel erger dan het was. Boet Leemreize viel al vroeg uit en daardoor moesten we schakelen op het middenveld. En net toen we daardoor even met 10 man stonden, scoorden zij. Toen het 3-1 was speelden wij alles of niets en counteren zij nog naar 5-1. Daarom liep de score zo hoog op.”