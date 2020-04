Een straatlengte voor, maar De Lutte en Rekken geen kampioen

‘We zijn van mening dat dit niet eerlijk is, niet ieder team heeft twee keer tegen elkaar gespeeld’, verklaart de KNVB de beslissing om de huidige stand niet als eindstand te gebruiken. ‘Sommige teams hebben al twee keer tegen dezelfde tegenstander gespeeld en andere teams maar een keer of helemaal niet. Dat geeft een vertekend beeld, waardoor wij van mening zijn dat dit geen goede basis voor het doorvoeren van promotie/degradatie is. Daarnaast zijn in een groot aantal competities verschillen in het aantal gespeelde wedstrijden, wat het bepalen van een goede eindstand oneerlijk zou maken.’

Toch was het voor een aantal clubs in deze regio het niet meer de vraag óf maar wannéér ze kampioen werden. Zo was vijfdeklasser De Lutte als enige in het verspreidingsgebied van deze krant nog zonder nederlaag (veertien keer winst, een gelijkspel). De ploeg stond in de vijfde klasse A twaalf punten voor op plek 2.

Sportclub Rekken, uitkomend in de vijfde klasse B, stond ook een straatlengte voor op de rest. Eén van deze clubs was waarschijnlijk de eerste kampioen van de regio geworden, maar beide ploegen zullen promotie noodgedwongen (minimaal) een jaar uit moeten stellen.

Handhaving

Dat er geen degradaties zijn, zorgt er onder meer voor dat BWO in de tweede klasse blijft. Die ploeg stond op een forse achterstand van de voorlaatste plek, maar is toch zeker van handhaving. In de vierde klasse A moest De Tubanters van heel ver komen om niet te degraderen, maar ook die ploeg blijft er in.