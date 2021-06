Een wedstrijd voetballen mag bijna weer, welke clubs komen meteen in actie op 26 juni?

Vanaf aanstaande zaterdag 26 juni zijn wedstrijden voor seniorenteams weer toegestaan. Clubs grijpen die mogelijk meteen aan om te oefenen. Zo speelt derdedivisionist HSC’21 zaterdag vanaf 14.00 uur in en tegen Silvolde. Eersteklasser DOS’37 neemt het zaterdag vanaf 13.00 uur in Vriezenveen op tegen Noordscheschut. Ook is zaterdag de oefenwedstrijd Eilermark - Quick’20 (14.00u). FC Winterswijk komt zaterdag vanaf 13.30 uur in actie tegen DZC’68. Om 15.00 uur begint in Almelo het duel Oranje Nassau - Hulzense Boys.