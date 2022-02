Eerste afgelastingen amateurvoetbal al een feit

Ajax-trai­ner Erik ten Hag kijkt voortaan mee bij Bon Boys in Haaksber­gen, vanaf de muur: ‘We zijn ontzettend trots op hem’

HAAKSBERGEN - De trainer van het grote Ajax kijkt voortaan bij elke teambespreking over de schouders mee. Bij de voetbalamateurs van Bon Boys in Haaksbergen is dat vanaf zaterdag het geval. Want de club eert zijn oud-pupil Erik ten Hag met een levensgrote muurprint, in de spreekkamer.

27 januari