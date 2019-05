Eerste missie geslaagd voor Rekken, nu de tweede nog

Hoewel er voor FC Aramea eigenlijk niets meer op het spel stond - de ploeg stapt over naar het zaterdagvoetbal - had Rekken het in Enschede nog knap lastig. “De eerste helft liet Aramea niets lopen, maar gelukkig is Joey Vos bij ons in vorm”, zei trainer Mark Roossink. “Hij maakte wederom het verschil. Mede door zijn goals kwamen we na rust op een 3-0 voorsprong. En daarmee was de wedstrijd gespeeld.”

Roossink beleeft een bijzonder seizoen met Rekken. De technische man van de club stapte in januari in als interim-coach, nadat hij Edwin van Eersten op straat had gezet. Roossink moest de Achterhoekers behoeden voor degradatie. Een pittige klus. Directe handhaving zat er al snel niet in, maar de nacompetitie was nog wel tot het eind in zicht. Die stelde de ploeg van Roossink op de laatste speeldag, met veel moeite dus, veilig. “Het was voor mij dit seizoen erop of eronder”, zegt Roossink. “Het was een zwaar seizoen, vooral het motiveren van spelers bij weer een nederlaag kostte veel energie. Dat we het nu gehaald hebben is mooi, maar nu moeten we het ook nog afmaken. Ik geef ons 50 procent kans.”