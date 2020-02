Eerste teams vanaf 7 maart verplicht op kunstgras

Lon­ga’30-RKZVC: derby van het Oosten krijgt ditmaal helaas geen mooi weer. Gaan er toch weer 9.000 glazen bier doorheen?

26 februari LICHTENVOORDE - De mooiste voetbalderby in de Achterhoek, Longa’30-RKZVC, krijgt zaterdagavond (aftrap om 19.00 uur) voor de eerste keer geen geschenk in de vorm van mooi weer. Het wordt guur en nat in Lichtenvoorde bij de kraker in de hoofdklasse B.