Eerste thuisduel extra speciaal voor DETO-trainer: winst van zijn zoon

Speelsche­ma: de hoofdklas­se heet nu de vierde divisie en begint over een maand

ENSCHEDE - DETO Twenterand, AZSV, Longa’30 en RKZVC spelen vanaf dit seizoen niet meer in de hoofdklasse, maar in de vierde divisie. De nieuwe naam moet voor meer duidelijkheid te zorgen in de voetbalpiramide.

28 juli