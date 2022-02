Eerste zege levert UD wat lucht op en Zenderen Vooruit nog meer zorgen

Na een onderbreking van meer dan twee maanden rolt de bal weer in het amateurvoetbal. Zenderen Vooruit en UD Weerselo begonnen gistermiddag aan het tweede deel van de competitie. Aangenaam was het allerminst in de waterkou van Zenderen. Het dorp liep niet uit voor de eerste thuiswedstrijd sinds lange tijd. Slechts een veertigtal belangstellenden keek in een mistroostig decor langs de lijn toe. Maar de voetballers van UD Weerselo hadden daar na het eindsignaal maling aan. Zij boekten hun eerste competitiezege: 0-2. Door deze overwinning nemen ze meer afstand van de hekkensluiter in de vierde klasse A. „In de eerste helft was het soms nog flipperkastvoetbal. Na rust speelden we beter”, zegt trainer Arno Knapen van UD Weerselo. Hij hoopt nu dat meer driepunters volgen. Het vertoonde spel geeft hem hoop.