Effectief Excelsior'31 ruim langs DOVO

Hoewel DOVO in de openingsfase de overhand had, was het Excelsior’31 dat de score opende. Op aangeven van Niek Davina kon Jamarro Diks na negen minuten van dichtbij raak schieten. De voorsprong hield niet lang stand, binnen het kwartier was het gelijk, door Simon van Zeelst. Na de gelijkmaker had DOVO opnieuw de overhand. De thuisploeg kreeg een aantal kansen, maar slaagde er niet in om op voorsprong te komen.