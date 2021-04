EGVV stapt over van het zondag- naar het zaterdagvoetbal

Twentse avonturier (22) geeft Oranje goede voorbeeld en scoort in Gibraltar

29 maart TORREGUADIARO - Wessel Witbreuk heeft het Nederlands elftal het goede voorbeeld gegeven. De oud-aanvaller van HSC’21 en Jong FC Twente had vrijdag met een doelpunt en een assist een groot aandeel in de zege van Glacis United op Manchester 62 (4-1) in het Victoriastadion, waar Oranje dinsdag voor het eerst tegen Gibraltar voetbalt.