Eibergen mist ervaring tegen stug KSV

Na ruim 94 minuten voetbal vindt scheidsrechter Mahadewsing het, gistermiddag, genoeg in Vragender. Bij de tien spelers van KSV gaan de handen in de lucht. Alle spelers van FC Eibergen zitten binnen een minuut in de kleedkamer, waar trainer Arno Leppink als laatste de deur dicht trekt. Het is wachten op het moment dat de stem van Leppink over sportpark de Bult galmt, maar het blijft ijzig stil in de kleedkamer waar de deur een paar minuten gesloten blijft.