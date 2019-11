Eilermark - Barbaros verplaatst naar zaterdagavond

In dezelfde klasse is zaterdagavond ook het duel WSV - Columbia. Mocht Columbia verliezen, dan is koploper FC Suryoye al zeker van de eerste periodetitel. Suryoye staat een punt voor op Columbia en komt zondag thuis in actie tegen Achilles’12. Bij een zege van Suryoye is de periodetitel sowieso een feit voor de club uit Enschede.