Eilermark blijft maar bouwen

Met hoeveel spelers hij inmiddels heeft samengespeeld bij Eilermark? Aanvoerder Kenneth Cooper is de tel onderhand een beetje kwijtgeraakt. Ieder jaar trekt de club uit Glanerbrug een nieuw blik spelers open. Zo bont als vorig seizoen - toen hengelde Eilermark maar liefst 24 nieuwe spelers binnen - maakte de club het afgelopen zomer niet. Maar met dertien nieuwelingen ziet Cooper nog altijd heel wat frisse gezichten in de kleedkamer. "Het verloop is opnieuw groot bij ons", zegt de middenvelder. "Ten opzichte van vorig seizoen is een paar jongens gestopt, anderen vertrokken of hebben ervoor gekozen om op zaterdag te gaan spelen. Die posities moeten toch worden opgevuld. In de breedte denk ik dat we sterker zijn dan vorig seizoen. Er staat een leuk team met veel ervaren jongens, maar ook met veel jong talent."

Schommelen

Het grote verloop in de selectie zorgt er voor dat het nooit rustig is bij Eilermark. De club is continu aan het bouwen aan een nieuw team. Van automatismen is daardoor maar weinig sprake, waardoor het niveau van de ploeg in een wedstrijd op en neer schommelt. Dat was ook het geval in de wedstrijd tegen KOSC. Voor rust was Eilermark oppermachtig, maar in de tweede helft hadden de Glanerbruggers het een stuk lastiger. "Voor rust hadden we het eigenlijk al af moeten maken. We kregen veel kansen, hadden misschien wel drie of vier keer moeten scoren. Dat deden we echter niet", sprak Cooper, die in de tweede helft vanaf de strafschopstip de 2-0 tegen de touwen schoot. Daarna kon KOSC iets terugdoen en kwam Eilermark aan het wankelen. ,,We brachten onszelf in de problemen door niet verder afstand van ze te nemen. Daarin zie je dat we nog in opbouw zijn. Er moet nog verder aan het team worden gekneed, maar daar zijn we op de goede weg mee."