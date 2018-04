Eilermark kansloos, De Zweef wint derde duel op rij

Klein Dochteren haalt eerste elftal per direct uit de vijfde klasse B

16:10 LOCHEM - Het eerste elftal van vijfdeklasser Klein Dochteren is niet langer actief in de kelder van het amateurvoetbal. Dat laat de club in een bericht op de website weten. Het team wordt per direct uit de vijfde klasse B gehaald en speelt geen wedstrijden meer.