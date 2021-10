Eilermark met negen man toch naar de winst

Het was zaterdag een bruisend dagje op het complex van Eilermark. De club uit Glanerbrug verraste de voetballiefhebbers op drie traktaties. Het eerste zaterdagelftal maakte korte metten met Phenix, in het clubgebouw zorgde een deejay voor een feestelijke stemming en het zondagelftal stuntte door in ondertal Barbaros te verslaan. De twee wedstrijden werden op dezelfde dag afgewerkt. De zaterdagploeg won ‘s middags met 7-0 van Phenix en de zondagploeg versloeg Barbaros in de vooravond met 3-1. Na het eindsignaal van de zondagwedstrijd op zaterdagavond overheerste verbazing. De toeschouwers moesten even op zich laten inwerken wat ze zojuist hadden gezien. De spelers van de ploeg van trainer Wesley Sanders liepen intussen juichend naar de kleedkamer. Eilermark had voor een stunt gezorgd.