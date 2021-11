Eilermarks topschutter Dailey Jongedijk komt tegen Berghuizen niet aan afronden toe

De wedstrijd tussen Eilermark en Berghuizen is tachtig minuten oud als een vlucht ganzen in een vrijwel perfecte V-vorm over het sportpark aan de Ekersdijk vliegt. Het is tot dat moment misschien wel het mooiste schouwspel dat er deze middag te zien is geweest. De ganzen hebben geen oog voor de voetballers onder zich en dat is ook wel begrijpelijk.