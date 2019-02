Einde bekertoernooi voor SVZW: verlies bij eersteklasser

Voor de rust had Yessin Maskoul zijn ploeg nog op voorsprong gezet. Er leek niets aan de hand, de bezoekers wilden de voorsprong in de tweede helft graag uitbouwen. Maar Bennekom bleef in de wedstrijd en gaf in extremis nog eens extra gas. Eerst was het Nick Stienstra die in de 92e minuut de 1-1 maakte, waarna Jelmer Goedhart in de 94e minuut zelfs voor de 2-1 aantekende. SVZW kwam die achterstand niet meer te boven. Gevolg: Bennekom plaatst zich voor de achtste finales en gaat spelen tegen Silvolde, SVZW ligt uit de beker.