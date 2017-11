Einde seizoen voor Niek Davina: 'Enorm balen'

Wat is er precies gebeurd?

Davina: ,,Twee weken geleden gleed ik op de training door met mijn voet en achterin mijn knieholte schoot de pijn er in. Ik heb de training afgemaakt en in de warming-up voor de wedstrijd tegen Ajax voelde ik niks meer. Tijdens het duel schoot het er echter weer meerdere keren in en werd de pijn te veel. Een dag later was de hele knie dik.”

Wat is de schade?

,,Dat moet nog blijken. Bij de fysio en ook in het ziekenhuis wisten ze het eerst niet goed. Het is duidelijk dat ik schade aan de meniscus heb en dat er kraakbeenletsel is. Het blijkt dat mijn voorste kruisband ook kapot is. Ze denken dat die al langer is beschadigd en dat ik daarmee gewoon heb gevoetbald. Dat moet woensdag blijken als ik bij een kruisbandspecialist langs ga.”

Had je meteen door dat het mis was?

,,Eigenlijk niet. Op de training viel het allemaal wel mee. Zelfs toen ik uitviel in de wedstrijd had ik niet verwacht dat het zo erg was. En bij een meniscusblessure lig je er vaak een paar weken uit. Nu is het einde seizoen.”

Kun je wel gewoon werken?

,,Moeizaam. Ik werk in de bouw, dus het is trap op en trap af en veel bukken. Het gaat niet ideaal, maar wat moet je dan? Zolang ik oppas gaat het wel.”