Eindelijk weer feest! Deze clubs zouden komend weekeinde al kampioen kunnen worden

Zaterdagvoetbal

Tweede klasse H

Stand bovenin:

1. Quick’20 23-53

2. Hulzense Boys 23-47

Programma zaterdag: Enter Vooruit - Quick’20, Hulzense Boys - Sparta Enschede.

Nog niet zo lang geleden leek de spanning in deze klasse helemaal terug. Maar inmiddels heeft Quick’20, ondanks dat het allemaal wat moeizamer loopt de laatste tijd, ‘gewoon’ weer een ruime marge te pakken en gaat de titel ook naar de gedoodverfde favoriet. De vraag is wanneer. Als Hulzense Boys zaterdag verliest volstaat een gelijkspel. Tenminste, dan moet Be Quick’28 (dat derde staat op acht punten achterstand) niet winnen. Bij een zege van Quick’20 moet Hulzense Boys ook winnen om de marge op zes punten te houden met nog twee duels. Quick’20 heeft wel een veel beter doelsaldo, dus eigenlijk kan het dan ook dan al niet meer mis voor de Oldenzaalse ploeg. Mocht Quick’20 zaterdag punten verspelen, dan moet de ploeg normaal gesproken nog even geduld hebben.

Derde klasse D

Stand bovenin:

1. Oranje Nassau 23-59

2. De Zweef 23-54

Programma zaterdag: Oranje Nassau - Kloosterhaar, De Zweef - DES.

De Zweef was de grote titelkandidaat, maar het kampioenschap lijkt toch echt naar Oranje Nassau te gaan. De ploeg uit Almelo is nog altijd ongeslagen. De Zweef morste de afgelopen weken veel punten met twee nederlagen in drie duels, onder meer eentje afgelopen zaterdag tegen plaatsgenoot SVVN. Zaterdag wacht opnieuw een derby, nu tegen DES. Als De Zweef niet wint en ON wel kan in Almelo een groot feest beginnen.

Zondagvoetbal

Tweede klasse J

Stand bovenin:

1. NEO 23-51

2. Achilles’12 23-46

Programma zondag: Achilles’12 - NEO.

Je zou denken, winnen zondag in de topper van Achilles’12 en de titel is binnen voor NEO. Maar nee. Bon Boys staat op de derde plek in deze klasse op zes punten achterstand. Als Bon Boys zondag wint (thuis van Eilermark) blijft die marge, als ook NEO de zege pakt, nog altijd zes punten met twee duels.

Derde klasse A

Stand bovenin:

1. De Tukkers 23-52

2. Reutum 23-45

Programma zondag: Avanti - De Tukkers, Losser - Reutum.

De Tukkers heeft het in eigen hand en is daarmee in alle competities de grootste kanshebber om als eerste van de regio kampioen te worden. Zelf winnen bij Avanti, dat al zeven wedstrijden niet meer won, en het kampioenschap is een feit. Mocht achtervolger Reutum punten morsen, dan volstaat een gelijkspel.

Vierde klasse B

Stand bovenin:

1. Markelo 23-59

2. Delden 23-55

Programma: Rood Zwart - Delden, Markelo - Hector.

Interessant: de Deldense derby is al op zaterdagavond. En dus weet Markelo zondag voor aanvang of het kampioen kan worden. Dat is alleen mogelijk als Delden zaterdag verliest. En dat geval komt Markelo bij een zege zondag op zeven punten en dat volstaat voor de titel.

Vierde klasse G

Stand bovenin:

1. Holten 23-59

2. Enter 22-52

Programma zondag: Holten - SDOL, Enter - Heeten.

Normaal gesproken staat Enter na donderdag op 55 punten uit 23 duels. De ploeg moet nog het inhaalduel tegen puntloze hekkensluiter Ulu Spor spelen. Dat mag geen problemen opleveren, waardoor Enter donderdag ook een periodetitel pakt. Het gat voor aanvang van de speelronde zondag zou dan vier punten zijn. Holten treft de nummer drie SDOL en kan zich alleen bij een zege en (uitgaande van winst Enter op Ulu Spor) verlies van Enter al verzekeren van het kampioenschap.

