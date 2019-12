Eindelijk weer winst voor BWO en aanvoerder Luke ter Ellen: ‘Hopelijk geeft het een boost’

Uit de eerste negen duels pakte BWO geen enkel punt. Zondag trof de ploeg Vogido, dat nog maar één puntje sprokkelde. Het belang van de wedstrijd was voor de gehele selectie van BWO dus duidelijk. "Het was do or die", zegt aanvoerder Luke ter Ellen (28). "Bij een nederlaag was de achterstand vier punten geworden. Dan weet je dat het nog zwaarder gaat worden. Dat besef was er overduidelijk."