EMOS bezig aan goede reeks: ‘We willen het zondagvoetbal goed afsluiten, met een periode’

EMOS draait sinds de hervatting van de competitie op 6 februari uitstekend. Zeven wedstrijden leverden maar liefst twaalf punten op, terwijl voor de coronastop slechts zeven punten uit acht wedstrijden werden behaald. Volgens EMOS-aanvoerder Ramon Kosters heeft dat te maken met de vastigheid in het elftal. „In het begin hadden we redelijk veel wisselingen in het elftal, maar de poppetjes staan nu op de juiste plek en dat zie je aan de resultaten”, constateert Kosters, die van mening is dat het aanleggen van kunstgras ook van groot belang is geweest. „Sinds een half jaar spelen we structureel op kunstgras en dat komt ons spel ten goede. Wij staan voor verzorgd voetbal en dat konden we op het normale gras bij ons niet laten zien. Dat we nu, zowel uit als thuis, bijna elke week op kunstgras spelen, is zeker in ons voordeel.”