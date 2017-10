EMOS gaat zeker niet zweven

ENSCHEDE - Vierdeklasser EMOS is het seizoen overtuigend begonnen. De ploeg van Clemens Zwijnenberg ging knap door in de beker, won de eerste competitiewedstrijd en rolde afgelopen weekeinde Buurse op met 9-0.

"Het is inderdaad een lekker begin", zegt EMOS-coach Clemens Zwijnenberg. De oud-speler van onder meer FC Twente en Feyenoord is onlangs begonnen aan zijn eerste seizoen bij de vierdeklasser in Enschede. Hij is blij met de sterke start, maar weet dat het seizoen nog heel lang is. Zeker EMOS moet dat besef hebben. De club haalde in de laatste zes seizoenen vijf keer de nacompetitie, maar strandde tijdens alle vijf pogingen om promotie af te dwingen. "Dat kan haast geen toeval zijn, ga je op een gegeven moment denken. Ik proef veel teleurstelling en negativiteit omdat het telkens net niet lukte. Dat probeer ik te doorbreken. Je kunt het ook als iets positiefs zien dat je elk jaar zo ver komt. Dat is zelfs een van de redenen waarom ik hier naar toe gekomen ben. Hier moet veel potentie zijn."

Reeks

Met een positieve instelling begon hij aan het seizoen. In de beker wierp dat gelijk vruchten af. De Enschedese club won van Avanti Wilskracht en LSV, waardoor EMOS doorbekerde. In de volgende ronde wacht een zware kluif. EMOS gaat langs op sportpark De Koerbelt, waar het hoofdklasser Excelsior'31 tegenkomt. In de competitie werden Enter (2-1 winst) en Buurse opzij gezet. "Het is lastig om wat over de zege op Buurse te zeggen. Zij misten hun twee centrale verdedigers en wij waren compleet. Na rust had Buurse de tank leeg en vloog bijna alles van ons binnen. We hebben vooral als team goed gespeeld."

Nuchter

Zwijnenberg blijft nuchter onder de goede start. Zes uit twee betekent voor hem niet dat EMOS aan de titel moet gaan denken. "Dat zie je vaak als een ploeg in het begin ruim wint. Dan behoren ze opeens tot de favorieten. Laat ons maar gewoon lekker meedoen in het linkerrijtje. Onze selectie is ten opzichte van vorig jaar ongeveer gelijk gebleven, dus dat is reëel. Toen is EMOS zesde geworden, maar kon het wel meedoen aan de nacompetitie. We kunnen later in het seizoen de doelstelling altijd nog bijstellen."