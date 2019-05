En opeens moet UDI in de achtervolging

Met de 5-0 nederlaag zondag thuis tegen Buurse had UDI-coach André Oosten (31) vooraf geen rekening gehouden, maar overtuigd van een zege was de trainer vooraf ook niet. "Door blessures en schorsingen misten wij vijf basisspelers. En dan ook nog onze vijf beste spelers. Onze aanvoerder Kevin Schonewille was er niet bij en ook topscorer Dave van der Molen ontbrak."