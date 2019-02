En weer valt het licht van Quick’20 uit

Het was al de derde keer dit seizoen dat een duel van Quick vanwege lichtuitval het einde niet haalde. Eerder tegen Jong FC Twente (oefenduel) en tegen HSC’21 (competitie) ging het ook mis. Met de lampen zelf was dinsdagavond niets mis, het probleem lag in de tijdschakelaar. ,,Om 22.00 uur gaan alle lampen automatisch uit. Dat is inmiddels veranderd naar 22.30 uur, maar daar hadden we dinsdag helaas niets aan”, aldus Alex Olde Nordkamp, teammanager van Quick’20. De wedstrijd Quick - Excelsior begon om 20.15 uur, na 84 minuten was het over en uit. De bezoekers stonden op dat moment met 2-0 voor.