Enschedese amateurclubs in vijfde klasse opgesplitst: ‘We kunnen niet iedereen blij maken’

Puzzel

„Het maken van de indelingen is een behoorlijke puzzel en we kunnen niet iedereen blij maken. En zullen er ook teleurgestelde verenigingen zijn”, laat de KNVB weten. „Er zijn in de vijfde klasse wat meer wijzigingen dan in andere klassen. Een aantal clubs is gestopt op de zondag en heeft de overstap naar de zaterdag gemaakt. Hierdoor werd het mogelijk om een aantal clubs te laten promoveren. We hebben zoveel mogelijke geprobeerd om ervoor te zorgen dat elke vereniging in elk geval bij een aantal clubs in de directe omgeving in de poule zit en niet één vereniging in een andere poule komt te zitten. Hierdoor hebben we de echt grote reisafstanden zoveel mogelijk beperkt en verdeeld.”