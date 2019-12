Enschedese arbiter over duw: ‘Niet leuk, nooit meegemaakt, maar volgende week fluit ik weer’

De voetballer in kwestie, Furkan Yeter, spuugde ook de grensrechter van AD’69 in het gezicht. Hij kreeg de rode kaart van scheidsrechter Post. Z’n club Terborg heeft hem tot het einde van dit seizoen geschorst. „Zondagavond hebben wij als bestuur gebeld met alle betrokken partijen om excuses aan te bieden uit naam van de vereniging”, zo laat het bestuur weten. „Maandagavond hebben wij een gesprek gehad met Furkan Yeter. Furkan was zichtbaar ontdaan door zijn eigen gedrag. Furkan heeft daarbij ook aangegeven zijn persoonlijke excuses aan te willen bieden in een gesprek met alle partijen.”

‘Eerste keer dat het fysiek werd’

Hoe het met hem gaat? „Ik ben gewoon lekker aan het werk en doe m’n ding. Maar zo’n incident is natuurlijk niet leuk. Ik fluit al twintig jaar wedstrijden in de vijfde en vierde klasse, in die tijd is er verbaal genoeg naar m’n hoofd geslingerd. Dat vind ik eigenlijk al niet kunnen. Dit was de eerste keer dat er fysiek wat gebeurde”, aldus Post die komend weekeinde niet in actie komt. „Maar dat is puur toeval. Volgende week fluit ik gewoon weer, het blijft m’n hobby.”