Enschedese scheidsrechter omver geduwd, speler spuwt grensrechter in gezicht

AALTEN - Terborg-speler Furkan Yeter heeft in het uitduel met AD'69 (2-1) in de vierde klasse C de Enschedese scheidsrechter Herman Post omver geduwd. Ook spuwde hij grensrechter Erik Meinen in het gezicht.

Yeter werd in de 65ste minuut uit het veld gestuurd door Post, nadat de Enschedese arbiter omver was gelopen door de Terborg-middenvelder. ,,Grensoverschrijdend gedrag, daarvan ga ik in mijn rapportage melding maken”, vertelde Post over het incident met Furkan Yeter.

Post gaf de Terborg-speler vlak daarvoor een gele kaart voor het spugen naar AD’69-grensrechter Erik Meinen. ,,Ik gaf geel omdat ik het zelf niet had waargenomen, maar de speler het wel in alle oprechtheid toegaf.”

Daarna kreeg Yeter alsnog direct rood voor het omver duwen van Post. ,,Als je scheidsrechter bent, overkomen dit soort dingen je tegenwoordig helaas”, vertelde de arbiter.

Post overwoog niet om de wedstrijd te staken. ,,Ik heb besloten dat niet te doen, omdat ik daarmee het gedrag van dit soort jongens beloon. In mijn ogen moeten Terborg en de KNVB nu duidelijk stelling nemen.”

Aangeslagen

,,Het incident gebeurde helemaal aan de andere kant van het veld. Volgens mij ging het over een balletje wel of niet over de lijn‘’, vertelde trainer Mark Schepers van het Aaltense AD'69. ,,Onze grensrechter Erik Meinen werd daarop in het gezicht gespuwd door de speler van Terborg, Furkan Yeter. Dat ontkende de speler ook niet toen de scheids het vroeg aan hem. Omdat hij zo eerlijk was, kwam de speler weg met geel. Maar daarna duwde hij de scheids omver en kreeg hij wel rood voor een gewelddadige handtastelijkheid.”

Volledig scherm AD'69-trainer Mark Schepers. © AD'69

,,Het verbaasde mij dat de scheidsrechter het duel niet direct staakte”, vervolgde Schepers die zijn ploeg met 2-1 zag winnen. ,,Aan de andere kant: ik ben blij dat de scheidsrechter karakter heeft getoond, zodat we niet nog eens een half uurtje rond de feestdagen moeten uitspelen. Hoe de sfeer na het incident was? De spelers van Terborg waren aangeslagen. Ik zag bij hun boosheid en teleurstelling dat een medespeler zoiets had gedaan. Met mijn grensrechter gaat het gelukkig goed.”

Reactie Terborg