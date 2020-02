Enschedese voetbalclub SVV’91 per direct uit de competitie

Na het incident in de wedstrijd tegen DTC verloren meerdere spelers het plezier in het spelletje. „Er zijn jongens gestopt en we hebben veel blessures. Er trainen steeds minder spelers en we krijgen moeilijk een volledig elftal op de been”, geeft Jagai aan. „De laatste tijd moesten we steeds meer gaan putten uit lagere elftallen, dan maak je die vriendenteams kapot. Dat willen we ook niet.”



Een van de opties is om vanaf volgend seizoen volledig verder te gaan op de zaterdag. De Enschedese club is al met een eerste elftal actief op die dag. Jagai durft echter nog niet aan te geven hoe de toekomst er precies uitziet voor de club. „We gaan de komende tijd in gesprek met de KNVB om te kijken hoe we het volgend seizoen aan gaan pakken.”