Enschedese voetbalclub TVV komt niet opdagen bij Heracles

,,We kregen rond de middag een telefoontje vanuit Enschede dat een kennis of familielid van een speler van TVV een ongeluk zou hebben gehad ergens in Duitsland. Daar zouden een paar spelers van TVV naartoe zijn gegaan. De andere spelers die nog in Enschede waren, wilden deze kant niet meer opkomen'', sprak de verbouwereerde trainer Randolph de Fretes van Heracles. ,,De scheidsrechter was met de trein vanuit Deventer gekomen en heeft er ook nog achteraan gebeld. Wij vermoeden dat ze niet genoeg spelers beschikbaar hadden. Echt een kansloos niveau. Dit zal zeker nog een staartje krijgen vanuit de KNVB.''