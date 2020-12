Enschedese voetbalclub volledig op slot, ook voor de jeugd: ‘Samen bijdragen aan verbetering’

Vanaf vandaag (dinsdag 15 december) blijft het stil op de velden van Vogido. „Het bestuur heeft, in het overleg met het voetbalhart, besloten dat de gehele club op slot gaat”, aldus de Enschedese club in een reactie. „Ook voor de jeugd. De reden is om geen contacten te laten plaatsvinden en wij als gehele club hiermee bijdragen aan een verbetering.”