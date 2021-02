Enschedese voetbalfederatie ‘zeer teleurgesteld’ in opstelling Achilles

Geen openheid Achilles

Dat plan is niet alleen slecht vallen bij veel clubs in de regio, ook de Enschedese voetbalfederatie ziet het niet zitten. Daarnaast is de federatie ook teleurgesteld in de houding van één van haar leden: Achilles. De voetbalfederatie beroept zich op ‘Het Manifest Voetballen met Plezier’, dat door bijna alle Enschedese verenigingen is ondertekend. Hierin staat dat ‘ontmoetingen met medeclubbestuurders en ervaringen worden gedeeld’. „Vorige week in de rondvraag van onze jaarvergadering, waar ook Achilles was, hebben we dit initiatief van de PFA besproken”, zegt voorzitter Guido Wevers van de federatie. „We wisten toen niet dat het Achilles was en zij hadden dat toen bespreekbaar moeten en kunnen maken. Dit getuigt niet van samenwerken en ervaringen delen en het nakomen van afspraken van het Manifest. We zijn zeer teleurgesteld in de opstelling van Achilles en de openheid die zij in de voorbereiding hierop niet hebben betracht.”