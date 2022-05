Enter heeft na ‘finale’ tegen Holten de beste papieren

Quick’20 juicht zeker niet te vroeg: ‘We kunnen ons geen mindere dag veroorlo­ven’

OLDENZAAL - Quick’20 en een overwinning, dat was voor aanvang van het paasweekeinde al ruim een maand geleden. De wedstrijd tegen hekkensluiter Be Quick Zutphen moest vooral het vertrouwen van de koploper in de tweede klasse een boost geven. Dat lukte deels: 4-1.

18 april