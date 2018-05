Enter Vooruit kampioen na negentiende ongeslagen duel op rij

zaterdag 1d SVZW terug in de Hoofdklas­se

16:53 HIERDEN - Na twee jaar afwezigheid keert SVZW volgend jaar terug in de Hoofdklasse. De ploeg van trainer Philip Agteres wist zaterdagmiddag met 4-1 te winnen op bezoek bij Hierden, waardoor de titel in de eerste klasse D een feit is.